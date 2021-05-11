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В Госдуме захотели вернуть смертную казнь после стрельбы в Казани

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Госдуме захотели вернуть смертную казнь после стрельбы в казанской школе. Соответствующее предложение озвучил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает REGNUM.

«Смертную казнь за убийство детей необходимо возвращать в Уголовный кодекс России», — сказал политик.

По его мнению, угроза смертной казни может остановить потенциальных преступников.

Во вторник утром СМИ сообщили, что в учебное заведение на улице Файзи в Казани вошли двое молодых людей с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна, второй был ликвидирован силовиками. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двоих нападавших. По информации НАК, стрельбу устроил один вооруженный преступник.

По официальным данным, в результате происшествия погибли семеро детей и учительница, пострадали 20 человек.

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности. Эвакуированных школьников разместили в детских садах. В городе введен режим контртеррористической операции (КТО).

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