Глава Татарстана заявил о росте числа погибших при стрельбе в казанской школе

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что число погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175 возросло до девяти. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает ТАСС.

«Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину», — руководитель региона.

Минниханов уточнил, что в настоящее время еще 18 детей находятся в детской клинической больнице — у некоторых из них зафиксированы огнестрельные ранения, переломы и многочисленные ушибы. Кроме того, двое взрослых получают лечение в городской больнице № 7, еще один — в Республиканской клинической больнице.

По его словам, врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь пострадавшим.