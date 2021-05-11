Устроивший стрельбу в казанской школе сам сдался полиции

Россиянин, устроивший стрельбу в школе №175 Казани, сам сдался полиции. Об этом свидетельствует видео, опубликованное во вторник, 11 мая, в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как 19-летний Ильназ Галявиев выходит из здания учебного заведения с поднятыми руками и опускается на колени. После этого к нему подбегают силовики.

Как уточняет канал, момент, запечатленный на видео, произошел в 09:34. До этого стрелок пробыл в школе восемь минут, в течение которых успел убить несколько человек.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию.

По официальным данным, всего в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. Mash сообщал, что число погибших увеличилось до десяти человек, однако в пресс-службе главы Татарстана данную информацию не подтвердили.