Объяснено большое количество жертв стрельбы в казанской школе

Большое количество жертв стрельбы в школе №175 в Казани связано с тем, что ученики были в классе и не могли спрятаться от вооруженного преступника. Об этом ТАСС рассказал источник в школьной администрации.

По его словам, дети находились в замкнутом пространстве. В результате стрельбы погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. Большая часть погибших из 8 «А» класса.

Причиной вооруженного нападения на школу в Казани, совершенного 19-летним бывшим учеником Ильназом Галявиевым, могла быть месть. Преступление было совершено им на почве ненависти.

ЧП произошло утром 11 мая в школе на улице Файзи в Казани. Первоначально сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух вооруженных преступниках.

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.