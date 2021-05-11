Названа причина вооруженного нападения на школу в Казани

Причиной вооруженного нападения на школу в Казани, совершенного 19-летним бывшим учеником Ильназом Галявиевым, могла быть месть. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, молодого человека на преступление подтолкнули ненависть и месть. В результате ЧП погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. Большая часть убитых училась в 8 «А» классе, сообщил источник в администрации школы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

ЧП произошло утром в школе на улице Файзи в Казани. Первоначально сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух вооруженных преступниках.