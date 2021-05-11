Стало известно о проблемах с оплатой охраны в атакованной казанской школе

Директор ЧОП «Сфинкс», которое ранее занималось охраной подвергнувшейся вооруженной атаке казанской школы №175, рассказал, что охранникам не платили за работу. О подобных проблемах Джаудат Хайруллин рассказал корреспонденту Daily Storm.

«Мы охраняли, они нам деньги не платили — мы ушли. Это произошло несколько лет назад, точно сказать не могу. Наших сотрудников там точно не было», — отметил он.

Хайруллин добавил, что деньги сотрудники получили через суд.

11 мая вооруженный мужчина пришел в школу №175 в Казани и открыл стрельбу. В результате семеро детей и учительница погибли, 16 человек получили ранения. Нападавший задержан, он действовал в одиночку. Сообщалось, что он учился в школе №175 четыре года назад, а затем ушел в колледж.