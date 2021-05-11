Появилось видео идущего к школе Казани вооруженного преступника перед нападением

Появилось видео идущего к школе №175 Казани вооруженного преступника перед нападением. Запись публикует Telegram-канал Mash.

В 9:24 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев шел по улице в маске и с дробовиком наперевес. На кадрах видно, что он машет кому-то, и видно оружие.

Преступник зашел в здание школы через главный вход и сразу же открыл стрельбу, сообщает ТАСС. Ранения получил рабочий.

ЧП произошло утром в школе на улице Файзи в Казани. Первоначально сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух вооруженных преступниках.

По последним данным, в ходе стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек.

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.