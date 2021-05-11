Устроивший стрельбу в Казани несколько месяцев готовил атаку на школу

Россиянин, устроивший стрельбу в школе №175 в Казани, начал готовить атаку на учебное заведение за несколько месяцев. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 19-летний Ильназ Галявиев начал продумывать нападение как минимум с февраля. Известно, что уже тогда он обзванивал магазины, интересуясь компонентами для снайперской винтовки. В марте Галявиев приступил к оформлению разрешения на оружие и уже в апреле смог получить его.

Ранее стало известно, что незадолго до атаки на школу нападавший создал свой Telegram-канал, в котором несколько раз написал о своих планах. В частности, стрелок угрожал «убить огромное количество биомусора» и совершить суицид.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию.

По официальным данным, всего в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. Mash сообщал, что число погибших увеличилось до десяти человек, однако в пресс-службе главы Татарстана данную информацию не подтвердили.