Минздрав описал травмы пострадавших при стрельбе в казанской школе

Восемь из 18 детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе №175, получили пулевые ранения. Их травмы описал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он добавил, что остальные получили травмы от осколков стекла или во время эвакуации из здания.

По словам министра, все проходят лечение в детской клинической больнице. Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Шестеро детей тяжелых, двое детей в крайне тяжелом состоянии», — сказал Мурашко.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан.