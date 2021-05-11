Раскрыто состояние пострадавших при стрельбе в казанской школе

После произошедшей в казанской школе стрельбы 13 человек находятся в состоянии средней тяжести, еще восемь — в тяжелом. Информацию о пострадавших раскрыли в Telegram-канале Министерства просвещения «Большая перемена РФ».

Согласно опубликованному списку, среди получивших ранения — учащиеся 7-15 лет, а также взрослые в возрасте 19, 50 и 62 лет, при этом возраст еще одного человека уточняется.

Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ранее сообщила, что пострадавшие при стрельбе получат от 200 до 400 тысяч рублей, а семьи погибших — по миллиону рублей.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. После инцидента власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.