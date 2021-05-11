Названа сумма компенсации семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, передает ТАСС.

Согласно поручению президента, людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, выделят по 400 тысяч рублей. Также по 200 тысяч рублей получат пострадавшие с ранениями легкой степени тяжести.

Данное решение было принято по итогам заседания антитеррористической комиссии.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию.