Шестиклассник рассказал о спасении из атакованной казанской школы

Эвакуация людей из атакованной казанской школы началась с тех, кто находился ближе к выходам. Детям приходилось сидеть в кабинетах и ждать спасения. Об этом «Ленте.ру» рассказал один из учеников школы, шестиклассник Максим (имя изменено).

«Начиналось все около 9:30. Это было во время урока. Были выстрелы из оружия, и по звукам были предположения, что это дробовик. Паника охватила всех сразу, — рассказал школьник. — Эвакуировали людей, находившихся ближе к выходам в момент стрельбы. Того кто стрелял, к счастью, я не видел».

По его словам, класс ждал спасения около 20 минут. Все это время дети сидели в задней части запертого кабинета. «В окно смотрели очень осторожно, боясь что начнут стрелять, так как не знали количества нападавших. В классе находились два учителя, они были в панике, но не подавали вид. Одноклассники боялись, плакали, переживали», — говорил школьник.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и открыли стрельбу. При этом в Национальном антитеррористическом комитете опровергли информацию о двух участниках вооруженного нападения, заявив, что стрелявший был один.