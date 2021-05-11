Жириновский потребовал запретить СМИ освещать инциденты со стрельбой в школах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после стрельбы в казанской школе потребовал запретить СМИ освещать подобные инциденты. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 11 мая.

По его словам, информация о стрельбе в школах провоцирует подражателей. «Болезненное тщеславие — это главный мотив подобных нападений. И если не прекратим смаковать подробности и имена виновников таких историй, то у нас в каждом регионе рано или поздно будет что-то подобное происходить», — сказал он.

Политик также призвал убрать из российских городов «все упоминания цареубийц, террористов, пособников государственного переворота».

Упомянутое ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. В результате пострадали 18 детей и трое взрослых, погибли семь школьников и одна учительница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в городе введен режим контртеррористической операции (КТО).

Изначально СМИ писали о двух нападавших, но в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что стрелявший был один — 19-летний Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что осознал себя богом около двух месяцев назад.