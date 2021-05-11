Ученик атакованной казанской школы описал действия учителей во время ЧП

Учителя казанской школы, в которой произошли стрельба и взрыв, пытались успокоить детей и ждали с ними эвакуации. Об их действиях во время ЧП «Ленте.ру» рассказал один из учеников школы, девятиклассник Игорь (имя изменено).

«Во время взрыва мы находились на третьем этаже. У нас учитель вышел куда-то, и мы слышим по рации: "Дети, сидите все в классе, закройте двери, окна, вентиляции". Ну, мы закрылись, смотрим в окно. Дети выбегают из запасных дверей, из окон», — описал школьник.

По его словам, в результате взрыва в атакованной казанской школе весь первый этаж оказался разрушен. «Через какое-то время происходит взрыв, первый этаж вылетает полностью. Там прям штукатурка отвалилась, двери, окна — все разбито», — отметил подросток.

Кроме того, школьник слышал и стрельбу. «Мы час сидели в классе, пока полиция нас не вывела. Наши орали, у всех был шок. Учитель с нами был и пытался успокаивать, но сам был шокирован, — вспоминает он. — У меня была небольшая тревожность, но я был уверен, что нас вытащат. Мои одноклассники, большей частью девочки, они прям убивались в панике».

По словам мальчика, учителя утверждают, что охранник в школе все-таки был, но его якобы убили. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что охраны в школе не было. По его словам, там была только тревожная кнопка, поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. При этом в Национальном антитеррористическом комитете опровергли информацию о двух участниках вооруженного нападения, заявив, что стрелявший был один.