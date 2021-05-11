Убитая в казанской школе учительница пыталась спасти учеников

Эльвира Игнатьева, учительница английского языка из школы №175 на улице Файзи в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев совершил массовое убийство, пыталась спасти учеников. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев ЧП, она попыталась спасти одного из учеников. «Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Игнатьева преподавала английский язык у пятого класса. Она случайно вышла в коридор, по которому шел стрелок, и была убита. Ей было 25 лет.

Игнатьева преподавала в школе №175 на протяжении четырех лет. Как сообщало ФАН, в 2018 году она получила грант за победу в конкурсе «Наш новый учитель», три года назад участвовала в одном из этапов конкурса «Учитель года». В 2018 году заняла второе место в районном конкурсе педагогического мастерства. Отмечается, что Игнатьева пришла на работу в школу в тот же год, когда Галявиев ее окончил, однако в его классе она не преподавала.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве.