Регионам рекомендовали усилить безопасность в школах после стрельбы в Казани

Минпросвещения рекомендовало регионам усилить меры безопасности в школах и детских садах после стрельбы в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Необходимо выработать дополнительные меры с учетом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации, провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания», — отметил глава министерства Сергей Кравцов.

В документе, который был направлен в регионы, содержится список рекомендаций в связи с трагедией, произошедшей в казанской школе.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить минимальный возраст для покупки оружия до 21 года.

Трагедия произошла в гимназии №175 на улице Файзи утром 11 мая. При стрельбе в казанской школе погибли семь детей и две учительницы, пострадали 20 человек. Стрельбу устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев.