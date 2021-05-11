Россия
 
Последние новости
Глава Татарстана заявил о росте числа погибших при стрельбе в казанской школе
Украинские силовики начали обыск в офисе партии «Оппозиционная платформа»
В подмосковной гостинице обнаружили сумку с расчлененным женским телом
Регионам рекомендовали усилить безопасность в школах после стрельбы в Казани
Собянин объявил об открытии «павильонов здоровья» в парках Москвы 
Tesla задумала отказаться от китайской земли
Одноклассник стрелявшего в казанской школе назвал возможную причину его срыва
Раскрыты польза и вред отказа от мяса
Генпрокурор Украины раскрыла претензии к подозреваемому в госизмене Медведчуку
Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»
Новости партнеров
Прослушать новость

Москалькова предложила повысить возраст для покупки оружия

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после ЧП в казанской школе предложила повысить минимальный возраст для покупки оружия до 21 года. Об этом сообщает РБК.

Омбудсмен отдельно упомянула о том, что прежний возраст владения оружием надо оставить только для тех, кто отслужил в армии.

«Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей! Это необходимо не завтра, а уже позавчера», — приводит пресс-служба омбудсмена ее слова.

Москалькова добавила, что этот вопрос необходимо решать «в самом экстренном порядке». В 2018 году после стрельбы в колледже в Керчи она предлагала повысить минимальный возраст для покупки оружия до 25 лет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром 11 мая. При стрельбе в казанской школе погибли семь детей и две учительницы, пострадали 20 человек. Стрельбу устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Омбудсмен предложила запретить россиянам владеть оружием до 21 года
Устроивший стрельбу в Казани несколько месяцев готовил атаку на школу
Раскрыто состояние пострадавших при стрельбе в казанской школе