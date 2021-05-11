Москалькова предложила повысить возраст для покупки оружия

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после ЧП в казанской школе предложила повысить минимальный возраст для покупки оружия до 21 года. Об этом сообщает РБК.

Омбудсмен отдельно упомянула о том, что прежний возраст владения оружием надо оставить только для тех, кто отслужил в армии.

«Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей! Это необходимо не завтра, а уже позавчера», — приводит пресс-служба омбудсмена ее слова.

Москалькова добавила, что этот вопрос необходимо решать «в самом экстренном порядке». В 2018 году после стрельбы в колледже в Керчи она предлагала повысить минимальный возраст для покупки оружия до 25 лет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром 11 мая. При стрельбе в казанской школе погибли семь детей и две учительницы, пострадали 20 человек. Стрельбу устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев.