Соседка устроившего стрельбу в казанской школе раскрыла подробности его жизни

Соседка студента, устроившего стрельбу в казанской школе, раскрыла подробности его жизни. Слова девушки передает Telegram-канал Hue.

Она призналась, что до момента ЧП никогда не замечала молодого человека, поскольку в нем не было ничего подозрительного. «Мы лично не пересекались и не были знакомы», — сказала соседка. Девушка также отметила, что ее брат учился со стрелявшим в одной школе.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию.

По официальным данным, всего в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек.