Раскрыта личность убитой при стрельбе в казанской школе учительницы

При стрельбе в казанской школе №175 погибла учительница английского языка Эльвира Игнатьева, ей было 25 лет. Об этом сообщил представитель администрации учебного заведения, передает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что сразу после ЧП появились сообщения о гибели преподавательницы Алины Федоровичевой, но с ней все в порядке.

«Погибла Эльвира Игнатьева, которая преподавала английский язык у пятого класса. Она вышла в коридор и была убита», — сообщил он.

Как пишет ФАН, педагог пять лет работала учителем. В 2018 году она получила грант за победу в конкурсе «Наш новый учитель», три года назад участвовала в одном из этапов конкурса «Учитель года». В 2018 году заняла второе место в районном конкурсе педагогического мастерства.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. По официальным данным, всего в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. Mash сообщал, что число погибших увеличилось до десяти человек, однако в пресс-службе главы Татарстана это не подтвердили. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве.