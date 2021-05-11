В колледже рассказали о напавшем на казанскую школу студенте

Напавший с ружьем на школу №175 в Казани Ильназ Галявиев был студентом колледжа «ТИСБИ», но его отчислили из-за академической задолженности. Об этом рассказал источник, близкий к учреждению, передает РБК.

Галявиев учился на 4 курсе, изучал программирование. С декабря 2020 по 14 февраля 2021 года он проходил практику дома, а с 15 февраля по 11 апреля — в фирме «Техтимарт». С сентября он пропускал занятия, а с 13 апреля перестал выходить на связь. Он не явился на защиту производственной практики и три государственных экзамена, за что его отчислили.

Согласно характеристике, за время учебы Галявиев показал себя тихим, спокойным, опрятным, неконфликтным. Он уважительно относился к группе и преподавателям, не имел вредных привычек.

Похожим образом Галявиева ранее описывали и учителя колледжа. По их словам, он был неконфликтным, спокойным и тихим, но плохо учился и редко появлялся на занятиях.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. При этом в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) опровергли информацию о двух участниках вооруженного нападения, заявив, что стрелявший был один.

По последним данным, пострадали 18 детей и трое взрослых, погибли семь школьников и учительница. Как сообщал Telegram-канал Mash, число погибших увеличилось до десяти, но в пресс-службе главы Татарстана эту информацию не подтвердили. СК возбудил дело о массовом убийстве.