Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:22, 17 июля 2026Экономика

Россиян предостерегли от некоторых работодателей

Депутат Немкин: Мошенники вовлекают людей в дроперство, обещая легкий доход
Кирилл Луцюк

Фото: THE YOOTH / Shutterstock / Fotodom

Мошенники часто пытаются вовлечь россиян в преступные схемы, обещая легкий доход и не требуя от человека опыта или специальных навыков. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Его процитировало RT.

Он пояснил, что в сети появляются объявления о вакансиях «финансового менеджера», «платежного агента» или «оператора переводов». Людям сулят процент с каждой операции. От человека требуется получать деньги на свою карту, а затем переводить их по указанным реквизитам. В действительности же человек становится дропером, то есть соучастником в операциях по легализации средств, которые мошенники украли у других граждан.

Немкин рассказал, что порой жулики предлагают оформить банковскую карту за вознаграждение, временно предоставить доступ к своему банковскому счету или передать реквизиты якобы для выполнения служебных обязанностей. В такие схемы часто пытаются вовлечь студентов, пенсионеров и людей, находящихся в поиске работы. В связи с этим парламентарий посоветовал осторожнее относиться к обещаниям подобных «работодателей». Он призвал не забывать, что, даже если человек не знал о преступном происхождении переведенных денег, это не освобождает его от ответственности.

Материалы по теме:
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам. Сколько им удается сэкономить на этом?
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам.Сколько им удается сэкономить на этом?
5 апреля 2025
Что такое финансовая грамотность. Как ее развить и повысить доход
Что такое финансовая грамотность.Как ее развить и повысить доход
5 декабря 2025

«Добросовестный работодатель не попросит сотрудника принимать деньги клиентов на собственную карту или переводить средства между неизвестными лицами. Если условия работы выглядят подозрительно, то лучше отказаться от такого предложения», — сказал Немкин.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон рассказал, что мошенники начали использовать новую схему, в рамках которой рассылают фальшивые предписания и угрожают штрафами под предлогом поверки счетчиков по завышенным ценам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции за удары по Киеву
    Популярный блогер описал корпоратив Дурова в бане в Дубае фразой «пришли лютые додики»
    Лавров заявил о принятии Россией предложения Трампа по Украине
    Российские Ил-38Н поискали подлодки
    Москвичей предупредили о погоде «как в пустыне»
    Совфед одобрил поправки в закон об определении годности россиян к военной службе
    Слуцкий призвал коммунистов покаяться за убийство царской семьи
    Ураган снес крышу российской школы
    Советник Зеленского сделал заявление о судьбе Умерова
    Пожалевший россиян с доходом 300 тысяч рублей в месяц Лепс извинился
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok