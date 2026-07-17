Россиян предостерегли от некоторых работодателей

Мошенники часто пытаются вовлечь россиян в преступные схемы, обещая легкий доход и не требуя от человека опыта или специальных навыков. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Его процитировало RT.
Он пояснил, что в сети появляются объявления о вакансиях «финансового менеджера», «платежного агента» или «оператора переводов». Людям сулят процент с каждой операции. От человека требуется получать деньги на свою карту, а затем переводить их по указанным реквизитам. В действительности же человек становится дропером, то есть соучастником в операциях по легализации средств, которые мошенники украли у других граждан.
Немкин рассказал, что порой жулики предлагают оформить банковскую карту за вознаграждение, временно предоставить доступ к своему банковскому счету или передать реквизиты якобы для выполнения служебных обязанностей. В такие схемы часто пытаются вовлечь студентов, пенсионеров и людей, находящихся в поиске работы. В связи с этим парламентарий посоветовал осторожнее относиться к обещаниям подобных «работодателей». Он призвал не забывать, что, даже если человек не знал о преступном происхождении переведенных денег, это не освобождает его от ответственности.
«Добросовестный работодатель не попросит сотрудника принимать деньги клиентов на собственную карту или переводить средства между неизвестными лицами. Если условия работы выглядят подозрительно, то лучше отказаться от такого предложения», — сказал Немкин.
Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон рассказал, что мошенники начали использовать новую схему, в рамках которой рассылают фальшивые предписания и угрожают штрафами под предлогом поверки счетчиков по завышенным ценам.