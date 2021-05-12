В Казани прошли похороны погибшей при стрельбе учительницы

В Казани простились с учительницей английского языка школы №175. 26-летняя Эльвира Игнатьева погибла, закрыв собой ребенка. Запись с похорон публикуют «Известия» в своем Telegram-канале.

Педагог вышла в коридор, услышав шум, и была застрелена напавшим на школу 19-летним Ильназом Галявиевым. Женщина спасла одного из учеников, оттолкнув его подальше от стрелявшего.

По данным «Известий», учительница собиралась уволиться в конце учебного года.

Мать одной из школьниц, Жанна Мухаметшина, рассказала о погибшей, которая была классным руководителем ее дочери. «Хорошая, добрая, отзывчивая, молодая. Я до сих пор не верю, наверное, и не поверю — мы не могли с ней выйти на связь, когда все это началось. Естественно, кому начинаешь звонить, — классному руководителю. И писали, и звонили», — поделилась мать.

Утром во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию №175 в Казани. Он расстрелял семерых восьмиклассников и смертельно ранил учительницу, после чего сдался полиции. По последним данным, всего погибли девять человек. Еще известно о 23 пострадавших.

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