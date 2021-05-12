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Всех жертв стрельбы в казанской школе похоронили

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Фото: Олег Казанцев / РИА Новости

В Татарстане похоронили всех жертв стрельбы в школе №175 в Казани. Об этом РБК сообщили в пресс-службе президента республики.

На сайте главы региона Рустама Минниханова сказано, что проведены все процедуры, связанные с обеспечением похорон. «Мы соболезнуем всем близким погибших, это – огромная утрата», — говорится в сообщении.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая, погибли девять человек, пострадали более 20. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, он готовил атаку с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Его арестовали.

Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

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