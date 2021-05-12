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Психиатр оценил диагноз Галявиева для отказа в выдаче справки на оружие

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Михаил Тетюшкин
Михаил Тетюшкин
Фото: страница Михаила Тетюшкина в Facebook

Врач-психиатр Михаил Тетюшкин рассказал, что диагноз энцефалопатия, который был выявлен у устроившего стрельбу в Казани, не может быть основанием для отказа в выдаче оружия. Он заявил это в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отметил, что диагноз энцефалопатия неврологический, а не психиатрический, а отказать в выдаче справки психиатр может, если человек находится на учете или если он пришел к врачу в неадекватном состоянии. Он также добавил, что этот диагноз невозможно установить на освидетельствовании при выдаче справки на разрешение на огнестрельное оружие.

«Энцефалопатия — это некоторые признаки или некоторые основания полагать наличие каких-то органических повреждений в структуре головного мозга. В принципе, это может вообще не сопровождаться какими-либо клиническими проявлениями. Каждый второй, у которого стоит диагноз «Энцефалопатия», абсолютно ничем не отличается от остальных граждан», — объяснил доктор.

Тетюшкин также предположил, что Галявиев может симулировать бредовое состояние. Это предстоит определить судебно-психиатрической экспертизе, которая займет, по словам врача, примерно месяц.

Ранее сообщалось, что Галявиев с 2017 года стоял на учете в поликлинике с диагнозом энцефалопатия, однако военкомат признал его годным к службе.

Во вторник, 11 мая, 19-летний бывший студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175 в Казани. В результате погибли 9 человек, в том числе семь детей, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура по жертвам трагедии.

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