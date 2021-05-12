Врач назвала четыре проблемы в российской психиатрии после стрельбы в Казани

В российской психиатрии существуют четыре главные проблемы, из-за которых врачи не могут заранее выявить таких людей, как Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе. Пост об этом у себя в Facebook опубликовала психиатр, клинический психолог Светлана Осколкова.

Первая проблема, по ее мнению, — психиатр ведет осмотр на момент выдачи справки, и если симптомов психического нарушения специалист не увидел, значит, выдаст документ о том, что человек здоров. «За три месяца можно сойти с ума и вылечиться, во всяком случае острый психоз в такие сроки запросто может уложиться», — написала Осколкова.

Вторая проблема — прием ограничен по протоколу двадцатью минутами, в действительности же врач принимает каждого пациента всего пять. Если действовать в рамках регламента, процедура получения справок с участием психиатра затянется на годы. Так, например, врач посчитала, если в день за справкой обращаются 300 человек, то на них придется потратить около 150 часов или шесть рабочих дней.

Третья проблема — даже длительный осмотр не дает никаких гарантий. «Именно в психиатрии бывает так, что с утра человек еще ничего, а к вечеру уже совсем болен», — поделилась врач.

И последняя проблема, по мнению психиатра, в том, что при осмотре человека для получения оружия врач проверяет пациента по базе, и если никаких сведений о психических диагнозах и лечении человека нет, психиатр обязан выдать справку о здоровье. Вместе с тем он может назначить дополнительные обследования, но это способно доставить проблемы самому доктору.

«Можно отправить на дополнительное обследование. Характеристика, тестирование у клинического психолога, невролог, лабораторные тесты. По результатам проводится ВК [врачебная комиссия] в составе трех врачей-психиатров. Это занимает время до трех месяцев и это всегда конфликт с угрозами суда. Угрозы, оскорбления в адрес врачей. Все считают себя здоровыми...» — написала психиатр.

Осколкова написала, что гораздо важнее выяснить, почему изменения в душевном и психическом состоянии не заметили родные и одногруппники по учебе, педагоги в вузе, соседи, подписчики в социальных сетях.

Во вторник, 11 мая, в Казани произошла стрельба в школе №175. В результате погибли 9 человек, в том числе семь детей, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура по жертвам трагедии.