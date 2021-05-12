Стали известны подробности диагноза напавшего на гимназию в Казани

Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии №175 в Казани, в прошлом году был поставлен диагноз атрофия головного мозга. Подробности его болезни стали известны «Коммерсанту».

Как поясняет издание, речь идет о необратимом заболевании, характеризующемся поэтапным отмиранием клеток и нарушением нейронных связей между ними.

Врачи отмечают, что данный процесс способен вызвать серьезные последствия, к примеру, нарушение когнитивных способностей, к которым относятся речь, пространственная ориентация, понимание, логическое мышление, умение вычислять и обучаться, а вдобавок — расстройства неврологического характера.

Известно, что болезнь у Галявиева обострилась в начале текущего года. При этом пока неизвестно, могла ли она привести к массовому убийству. Для определения психического здоровья юноши в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее LIFE SHOT сообщил, что Галявиев с 2017 года стоял на учете в поликлинике с диагнозом энцефалопатия, а его родственники были в курсе болезни. Позднее «112» также уточнил, что врачи диагностировали у устроившего стрельбу в школе доброкачественное образование — оно давит на мозг и нарушает кровообращение.

Сам Галявиев в ходе заседания суда по избранию меры пресечения заявил, что не имеет тяжких заболеваний, передает РИА Новости.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.