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Опубликовано видео первых минут после стрельбы в казанской гимназии

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В сети появилось видео первых минут после начала стрельбы в казанской гимназии. Ролик был опубликован в Telegram-канале РЕН ТВ.

На размещенных в сети кадрах видно, как из здания школы полицейские и спасатели выносят раненых на носилках, а вокруг учебного заведения столпились люди.

Ранее стало известно, что напавший на школу в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пытался совершить суицид сразу после задержания. Из показаний обвиняемого следует, что после того, как он сдался полицейским, в служебной машине им была предпринята попытка самоубийства, но ему помешал сотрудник правоохранительных органов, а затем его привезли в отдел полиции.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи утром 11 мая. При стрельбе в казанской школе погибли семь детей и две учительницы, пострадали минимум 20 человек. 19-летний выпускник школы Галявиев уже признался в совершении массового убийства. Суд арестовал его на два месяца.

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