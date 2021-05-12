Раскрыта информация о состоянии раненных в казанской школе детей

Раскрыта информация о состоянии детей, раненных в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани и доставленных в Москву. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Один ребенок — девятилетний мальчик — находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. Также собеседник рассказал, что состояние еще четверых пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным агентства, пострадавших госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Национальный медцентр нейрохирургии имени Бурденко, университет имени Пирогова, центр хирургии имени Вишневского и центр имени Сербского.

Ранее самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву из Казани девять пострадавших, из которых четверо взрослых и пятеро детей.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая, погибли девять человек, пострадали более 20. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, он готовил атаку с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. 12 мая его арестовали.

Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.