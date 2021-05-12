Известный казанский психиатр рассказал о причинах стрельбы в школах

Напавший на школу №175 в Казани Ильназ Галявиев мог заболеть психически после получения справки на оружие, но 97,6 процента преступлений совершают здоровые люди, а 2,4 процента — психически больные. Такое мнение о причинах стрельбы в учебных заведениях высказал известный казанский психиатр Владимир Менделевич на своей странице в Facebook.

Как объяснил специалист, точная психиатрическая диагностика человека возможна лишь в случае, когда он на что-то жалуется или явно неадекватно себя ведет. «Как известно, казанского стрелка все характеризовали как человека тихого, спокойного, бесконфликтного. Никто его к психиатрам не отправлял», — сказал он.

Говоря о пользе присутствия в школе психолога, Менделевич заявил, что это не спасло бы ситуацию, потому что у таких специалистов нет объективных методов выявления склонности к психическим расстройствам. Он добавил, что если напавшего на школу признают психически больным, то ему назначат принудительное лечение.

По его словам, на стрельбу в школах и убийства подростков могут толкать разные причины: социальные, психологические и психопатологические. «То есть нельзя априори сказать, почему так поступают подростки. Правильный ответ: по разным причинам», — написал он, добавив, что при травле в школе и систематических издевательствах «даже самый здоровый человек может взяться за оружие». Менделевич отметил, что не все известные в мире случаи стрельбы в школе были связаны с травлей.

«Если хотим избежать трагедий, то не стоит травить окружающих. Психически больные — это наш крест. Большинство из них не совершает никаких преступлений. (...) Преступником человека делает общество и окружение. Семья и школа могут только смягчить какие-то криминальные наклонности», — заключил он.