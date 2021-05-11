Стало известно о состоянии раненных в казанской школе детей

Пострадавшим при стрельбе в Казанской школе детям, которые находятся не в реанимации, провели операции. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает РИА Новости.

По словам омбудсмена, дети отошли от наркоза.

Кузнецова уточнила, что решение о перевозке в Москву будет принято в отношении двух раненых детей.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что восемь из 18 детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе №175, получили пулевые ранения. Остальные получили травмы от осколков стекла или во время эвакуации из здания. По словам министра, все проходят лечение в детской клинической больнице. Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан.