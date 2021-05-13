Объяснены данные о двух нападавших в казанской школе

Данные о том, что в здании школы в Казани находились двое нападавших, связаны с тем, что 19-летний Ильназ Галявиев дважды заходил в один и тот же кабинет. Об этом пишет LIFE SHOT в своем Telegram-канале.

Из-за действий Галявиева некоторые ученики подумали, что нападавших было двое — школьники рассказывали об этом друг другу, эту же информацию в первые минуты довели до экстренных служб, работавших на месте. Однако почти сразу в МВД опровергли сведения о двух преступниках и объяснили, что нападавший действовал в одиночку.

На момент, когда появились сообщения о заложниках, Галявиев был уже задержан, а оставшиеся в классе школьники — убиты им.

Ранее появились записи допроса нападавшего. Он рассказал, что собирался убить в школе 20 человек, а устроив стрельбу в кабинете, где находился 8 «А» класс, он вышел в коридор, перезарядил ружье и вернулся, чтобы завершить дело.

Галявиев полностью признал вину в произошедшем и заявил, что не раскаивается. «Считаю, что, убивая людей, я совершил правильный поступок. Тем самым я показал всем, что я действительно бог», — говорится в его показаниях.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, более 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал обвиняемого в массовом убийстве на два месяца.