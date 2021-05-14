Число пострадавших после стрельбы в казанской школе снова выросло

Еще один ребенок госпитализирован после стрельбы, которая произошла 11 мая в казанской гимназии №175, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, передает «Интерфакс».

«Один ребенок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ [Детская республиканская клиническая больница] с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает», — сказала она.

Таким образом, общее число пострадавших после стрельбы в Казани возросло до 24 человек. По словам руководителя пресс-службы состояние детей оценивается как стабильное. Среди отправленных в Москву пациентов есть те, кто находится в крайне тяжелом состоянии.

«Из восьми пациентов, которые были переведены в федеральные клиники, двое детей остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние троих детей и троих взрослых оценивается как стабильное, средней тяжести», — сказала Галимова.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром, 11 мая. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. При этом Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу. Погибли 9 человек.