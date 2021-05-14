Возомнившего себя богом россиянина задержали за неадекватное поведение

Полиция после жалоб задержала 34-летнего жителя Челябинска Дениса Кузнецова, который называл себя богом и терроризировал соседей. О задержании россиянина сообщает Telegram-канал «360tv».

По словам жильцов, поведение Кузнецова не было адекватным: он бегал ночью по подъезду, кричал, что он бог, ломился к соседям в двери. Недавно он сказал, что у него есть официальное разрешение на ношение оружия, и выложил в соцсети справку об отсутствии медицинских противопоказаний.

Это не первый раз, когда Кузнецова задерживает полиция, но ранее его всегда отпускали. Сейчас, как сообщают правоохранительные органы, его поместили в специализированное медицинское учреждение, где оценят состояние мужчины и при необходимости окажут ему соответствующую квалифицированную помощь. Оружия и разрешения на него в квартире задержанного обнаружено не было.

Челябинцы испугались такого поведения Кузнецова, так как 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии в Казани 11 мая, также называл себя богом и объяснял, что хотел доказать это, убивая людей.