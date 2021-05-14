Силовые структуры
 
Последние новости
Стали известны новые подробности жизни напавшего на школу в Казани
Ранение украинского военного оказалось несовместимым с жизнью
Россиян задумали ограничить в кредитах
Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон
Объяснен высокий уровень цен на квартиры в Москве
От Зеленского потребовали отказаться от всех обвинений в адрес Медведчука
Бесплатная курица из KFC довела студента до тюрьмы
Бензин в США рекордно подорожал
Дуа Липа появилась на публике в мини-платье с чулками и была обругана в сети
Новости партнеров

Возомнившего себя богом россиянина задержали за неадекватное поведение

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал 360tv

Полиция после жалоб задержала 34-летнего жителя Челябинска Дениса Кузнецова, который называл себя богом и терроризировал соседей. О задержании россиянина сообщает Telegram-канал «360tv».

По словам жильцов, поведение Кузнецова не было адекватным: он бегал ночью по подъезду, кричал, что он бог, ломился к соседям в двери. Недавно он сказал, что у него есть официальное разрешение на ношение оружия, и выложил в соцсети справку об отсутствии медицинских противопоказаний.

Это не первый раз, когда Кузнецова задерживает полиция, но ранее его всегда отпускали. Сейчас, как сообщают правоохранительные органы, его поместили в специализированное медицинское учреждение, где оценят состояние мужчины и при необходимости окажут ему соответствующую квалифицированную помощь. Оружия и разрешения на него в квартире задержанного обнаружено не было.

Челябинцы испугались такого поведения Кузнецова, так как 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии в Казани 11 мая, также называл себя богом и объяснял, что хотел доказать это, убивая людей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ведущая случайно задержала преступника во время репортажа
Сына бывшего губернатора Самарской области задержали в Шереметьево
Жесткое задержание россиянки без маски показали на видео
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 марта

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
14:2112 мая

Патрушев рассказал о предотвращенном теракте в торговом центре Мурманска

08:4613 мая

Заключенный при помощи ручки хотел заразить российских полицейских ВИЧ-инфекцией

13:1012 мая

Экс-генерал ФСБ раскритиковал ужесточение оборота оружия в России

Силовые структуры00:0311 февраля

«Клиенты просят секса в долг»

Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
13:0412 мая

Стали известны результаты обыска в квартире напавшего на школу в Казани

12:5212 мая

Евгения Ройзмана арестовали на девять суток

12:5212 мая

ФСБ накрыла в Шереметьево клинику с выдачей фальшивых справок иностранцам

Силовые структуры00:01 7 февраля

«Флот оказался обезглавленным»

40 лет назад разбился самолет с командирами Тихоокеанского флота СССР. Как адмиралов погубил багаж?
11:3012 мая

Бастрыкин решил лично осмотреть подвергшуюся нападению казанскую школу

11:1212 мая

Адвокат получил письмо от убитого на охоте начальника УФСИН по Забайкалью

10:1912 мая

Россиянин задержан за угрозы взорвать школу для проверки работы спецслужб

Россия
Стали известны новые подробности жизни напавшего на школу в Казани
Биолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 при 100-процентной вакцинации
Больницы Москвы получат более 40 ангиографов по контрактам жизненного цикла
«Запретите оружие — возьмет молоток»
Нападение на школу в Казани унесло девять жизней. Как избежать повторения трагедии?
В метро Москвы внедрят оплату проезда с помощью лица
«Я готов на все, чтобы Мишка начал ходить»
Ребенку нужна срочная операция на позвоночнике. Помогите папе спасти сына
Все материалы
Мир
Иранца-гея обезглавили его братья
Весеннее обострение
Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Байден увидел президента США в умершем сыне
Лавров указал на опасность применения силы и санкций в обход ООН
«Я же вождь!»
Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
Отставные военные США усомнились в психическом здоровье Байдена
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Названы сроки исчерпания запасов угля в России
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
«Тинькофф Инвестиции» запустили Tinkoff InvestIndex
«Роковой год для нефти»
 
Перечислены города России с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
SIM-карты Tele2 стали доступны на «Яндекс.Маркете»
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Все материалы
Силовые структуры
Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе
У казанского стрелка нашли болезнь мозга
Диагноз не помешал ему купить оружие для нападения на школу
Вора в законе Жиро Шаумянского задержали за руководство тюремными группировками
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Устроившего стрельбу в школе Казани доставили в суд под усиленной охраной
«Во мне проснулся монстр»
Стрельба в казанской школе: что заставило студента колледжа открыть огонь по детям?
В ФСБ Татарстана приехала проверка из Москвы
Все материалы
Наука и техника
Коронавирус научился встраиваться в ДНК людей
Был месяц май
Как советские солдаты праздновали победу в Берлине: уникальные фотографии Великой Отечественной войны
Xiaomi изобрела смартфон-цилиндр
Порочный круг
Каким получился первый настоящий эксклюзив для PlayStation 5: обзор Returnal
В Чернобыльской АЭС зафиксировали опасные ядерные реакции
Описана опасность старых телефонных номеров
Мы вам не братья
Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Все материалы
Спорт
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Все материалы
Интернет и СМИ
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Все материалы
Ценности
Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Основатель Amazon решил купить 127-метровую яхту за 500 миллионов долларов
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Топ-модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для журнала
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Нижнее белье королевы Великобритании выставили на аукцион
Все материалы
Путешествия
Россиян предупредили об опасности туризма в одну страну
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Спасатели обнаружили разбившийся на Камчатке вертолет
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
Кипр изменил правила въезда для туристов
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке
Все материалы
Из жизни
Мужчина сорвал джекпот и решил больше не работать
Уплыл в никуда
Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Мужчина пережил клиническую смерть из-за COVID-19 и поделился ощущениями
«Местные обожают славянскую кухню»
История россиянки, уехавшей жить на французский остров в Индийском океане
Мужчина раскрыл секрет похудения на 18 килограммов за три месяца
Безупречный воин
Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Раскрыт способ получить самую вкусную картошку фри в «Макдоналдсе»
Все материалы
Российская Renault Arkana получила новую топовую версию
Пот, слезы и счастье настоящего автоспорта вместе с Lada
Каково это — проехать гонку, не будучи гонщиком
Детский автомобиль Bugatti стал официальным трансфером аэропорта Дубая
Самые популярные автомобили России
Итоги продаж новых автомобилей в апреле 2021 года
Стартовало производство Lada Granta с новым мотором
Rolls-Royce Ghost: взлет первой ступени
Автомобиль, который дискредитирует слова «базовый» и «доступный»
Глава Ford намекнул на разработку электрического Bronco
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы