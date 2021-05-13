Ведущая случайно задержала преступника во время репортажа

Телеведущая американского телеканала 7News из штата Массачусетс Юлиана Мацца (Juliana Mazza) записывала репортаж о похищении собаки, когда увидела мужчину, выгуливавшего похожего пса рядом с местом преступления. Как сообщает канал, женщина случайно спасла питомца, а похититель был задержан.

По данным местной полиции, преступник вломился в автомобиль и забрал 13-месячного щенка породы Курцхаар по кличке Титус (Titus). Вскоре съемочная группа прибыла на место преступления — парковку в американском городе Кембридж. Во время записи сюжета Мацца заметила, как рядом с ними проходит мужчина, выгуливающий пса, похожего на похищенного.

Ведущая решила обратиться к мужчине. Она заметила на шее щенка бирку, указывающую, что это именно Титус. Мацца обратилась к предполагаемому вору, тот в ответ заявил, что не крал пса.

Мужчина уверял, что ошибся с собакой, которую должен был выгуливать. «Он лаял в салоне, я проходил и подумал, что это тот самый пес. Это не похищение, а простая ошибка», — попытался оправдаться неизвестный.

Съемочная группа вызвала полицию, которая задержала мужчину. Им оказался 29-летний житель соседнего города Бостон Кайл Гариепи (Kyle Gariepy). Полиция узнала, что он не связывался с хозяином пса, хотя номер телефона был указан на специальном жетоне. В итоге мужчину задержали, а владелец пса воссоединился с питомцем. В комментарии телеканалу он выразил благодарность съемочной группе.