Собака отобрала микрофон у корреспондентки в прямом эфире российского канала

Белый лабрадор отобрал микрофон у корреспондентки российского канала «МИР 24» Надежды Сережкиной во время прямого эфира. Как сообщается на сайте телеканала, курьезный случай произошел во время включения из Москвы.

Сережкина начала рассказывать о весенней погоде в столице, но через несколько секунд собака прыгнула в ее сторону и выхватила микрофон. Затем животное начало убегать от съемочной группы, а журналистка погналась за ним, пытаясь забрать свою вещь.

Вскоре предмет вернули съемочной группе. В результате никто не пострадал, лишь немного повредилась микрофонная насадка. Хозяйка лабрадора рассказала, что пса зовут Мартин. В ролике также показали, как Сережкина гладит собаку недалеко от места выхода в прямой эфир. «Надеюсь, что это не попадет на YouTube», — сказала журналистка.

В январе корреспондент из Белгородской области Александр Сашнев спас тонущую собаку во время съемок репортажа. Журналист, работающий на «Мире Белогорья», нырнул за псом в сильный мороз. Вместе с оператором он снимал сюжет о зимующих на одном из местных водоемов утках.