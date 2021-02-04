Сын ведущей прогноза погоды ворвался в прямой эфир

Американская ведущая прогноза погоды Лесли Лопес (Leslie Lopez) едва не сорвала прямой эфир, когда ее 10-месячный сын ворвался в кадр и обнял мать. Об этом сообщает Metro.

Из-за пандемии Лопес работает из дома, поэтому выходит в эфир из комнаты, переоборудованной в импровизированную студию. В один момент ее ногу обнял сын, который тоже находился в помещении. Женщина сначала смутилась от неожиданности, однако почти сразу рассмеялась и сказала зрителям, что к ней пришел сын Нолан.

«Он теперь ходит, ребята, так что я потеряла контроль», — пошутила Лопес. После этого она взяла ребенка на руки и продолжила вещание.

В июле российская и американская журналистка Маша Гессен находилась в прямом эфире телеканала MSNBC, когда ее ребенок и собака попали в кадр. Сын вторгся в эфир, подошел за спину к матери и поприветствовал зрителей, помахав в камеру. Однако журналистка никак не отреагировала на происходящее и продолжала общение с ведущим.