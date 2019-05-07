Ребенок показал неприличный жест в прямом эфире и рассмешил журналистку

Эфир австралийской телеведущей Эдвины Бартоломью (Edwina Bartholomew) из британского города Виндзор пошел не по плану из-за ребенка, показавшего в камеру неприличный жест из проезжавшей мимо машины. Видеозапись происшествия опубликовал Twitter-аккаунт утреннего шоу Sunrise, для которого делала репортаж журналистка.

Бартоломью приехала в город, где находится летняя резиденция британских монархов, чтобы освещать рождение ребенка Меган Маркл и принца Гарри. Как только она закончила репортаж, из окна проезжавшей сзади машины высунулся смеющийся мальчик и показал средний палец.

Журналистка восприняла произошедшее с юмором, как и многие пользователи соцсетей, комментировавшие ролик. Они предположили, что таким образом мальчик выражает свое отношение к новостям и журналистике в целом. «Да его уже, наверное, тоже тошнит от вашего помешательства на королевской семье», — писал один из юзеров. Некоторые строили догадки о том, что мальчик — тоже благородных кровей. «А не может ли быть такого, что это принц Джордж?» — задавалась вопросом KrissyG.

Среди комментаторов нашлись и те, кто обратил внимание на безответственное поведение родителей ребенка. «Круто они ремень безопасности используют», — возмутился Steven Krane.

Первенец принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган появился на свет 6 мая 2019 года. Сначала Маркл хотела рожать дома, но изменила свое решение.

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