Сын эксперта побуянил в прямом эфире

Al Jazeera English / YouTube

Телеканал «Аль-Джазира» связался по видеосвязи с режиссером и историком кино Дэниелом Смитом-Раузи, чтобы обсудить премию «Золотой глобус». Во время разговора в съемках захотел поучаствовать его маленький сын. Спикер извинился за ребенка, но ведущий уверил, что будет даже рад его присутствию. «Хорошо, он хочет приобщиться, извините», — пояснил Раузи.

Поначалу мальчик робко глянул в камеру, однако быстро осмелел: пока отец излагал свое мнение, ребенок ходил позади него, обнимал, а потом утомился и положил голову ему на плечо. Эксперту это не помешало. Время от времени он обращался к сыну. «Я могу ошибиться, но, мне кажется, это должно случиться. Правда, мой малыш?» — сказал отец. Тот ответил утвердительно.

«Аль-Джазира» опубликовала нарезку выступления режиссера на YouTube. Пользователи платформы умилились отношениями отца и сына. В комментариях под видео они хвалят Раузи за то, что тот не стал прогонять сына из кадра, как это, возможно, сделали бы другие. Некоторые назвали поведение эксперта плагиатом, напомнив о славе политолога Роберт Келли. Он давал интервью «Би-би-си» по поводу протестов в Южной Корее, когда в кабинет, откуда он вел трансляцию, ворвались его дети.

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