Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала

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Журналистка Маша Гессен находилась в прямом эфире телеканала MSNBC, когда ее ребенок и собака попали в кадр. Как сообщает Daily Mail, автор статей и книг никак не отреагировала на происходящее и продолжала общение с ведущим.

Во время разговора в эфире режиссер трансляции перевел эфир на камеру Гессен. В этот момент по лестнице спустилась собака, а затем и младший сын журналистки. Он вторгся в эфир, подошел за спину к матери и поприветствовал зрителей, помахав в камеру. Через пару секунд это заметила дочь Маши и увела брата из кадра.

За все это время Гессен никак не реагировала на детей и продолжала общение в эфире. Многие пользователи соцсетей оценили профессионализм журналистки и посчитали момент забавным. Некоторые посчитали, что дочь должна была приглядывать за братом, но в итоге не совсем справилась с поставленной задачей.

Ранее сын ведущей Ксении Собчак Платон вторгся в ее прямой эфир с Владимиром Соловьевым. Ребенок попросил Собчак прийти в гостиную, чтобы смотреть концерт. Соловьев подключился к разговору, поздоровался с мальчиком и назвал его красавчиком.