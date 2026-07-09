Шестеро членов одной семьи заболели загадочной смертельной болезнью

В Индии семья из шести человек умерла от водянки, вызванной загадочным отравлением

В Индии шестеро членов одной семьи в течение десяти дней заболели загадочной болезнью. Об этом сообщает ETV Bharat.

Случай произошел в деревне Сикка, штат Джаркханд. Первым 19 июня не стало главы семьи Кулдипа Мехты. Затем заболели его дочери Бабита и Инду, невестка Швета и сын Накшал. Никого из них спасти не удалось. Последней жертвой смертельного заболевания стала жена Мехты Лакхо Деви. Врачи в медицинском институте Ранчи, куда ее доставили в критическом состоянии, пытались ей помочь, но не преуспели.

После серии обследований, медики диагностировали у всех заболевших водянку — критический отек внутренних органов. Это первый зарегистрированный случай этого состояния в стране с 2011 года. Врачи полагают, что причиной трагической ситуации могло стать отравление.

Как выяснилось, семья использовала в пищу горчичное масло. Лабораторный анализ показал, что оно было загрязнено маслом колючего сорняка Argemone mexicana. Это растение широко распространено в регионе, а его масло, обычно применяемое для лечения животных, крайне опасно для человека.

Власти провели обход в деревне, но не выявили других случаев заражения. Окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны после получения результатов вскрытия.

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