Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили

«Авито Авто»: Спрос на автомобили с пробегом вырос на 10% за первое полугодие 2026 года

Спрос на автомобили с пробегом в первом полугодии 2026 года вырос на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили специалисты «Авито Авто». В беседе с «Лентой.ру» они уточнили, что одновременно зафиксирован устойчивый рост интереса к китайским маркам.

«Год к году спрос на автомобили с пробегом во втором квартале вырос на 13,6 процента, а в июне еще сильнее — на 16,6 процента. Вместе с этим мы фиксируем устойчивый рост популярности китайских автомобилей на вторичном рынке», — рассказал директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

По данным сервиса, средняя цена машины к концу полугодия зафиксировалась на отметке 1,3 миллиона рублей. Лидером по динамике спроса среди марок стали автомобили одного из китайских брендов — их востребованность выросла на 44 процента. Еще два китайских производителя показали прирост на 21 и 19 процентов соответственно. Среди отдельных моделей заметнее всего спрос увеличился на Nissan X-Trail, Renault Duster и Volkswagen Tiguan, уточнили специалисты.

Сегмент SUV, по данным исследования, продолжает укреплять позиции, занимая 30 процентов всего вторичного рынка. Наиболее заметный рост спроса зафиксирован в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В отдельных регионах динамика оказалась еще выше: в Новгородской области прирост составил 18 процентов, в Кировской и Нижегородской — 17 процентов, в Татарстане — 16 процентов.

При этом средняя цена некоторых моделей снизилась. В числе лидеров по падению стоимости оказались LADA Kalina, LADA Priora и Chevrolet Lacetti — каждая потеряла в цене от восьми до одиннадцати процентов, указали в «Авито Авто».

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