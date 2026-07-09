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06:31, 9 июля 2026АвтоЭксклюзив

Российским автомобилистам объяснили риски самостоятельной мойки машины

Эксперт Хаширов: При самостоятельной мойке машины царапины покрытия неизбежны
Марина Аверкина

Рост цен на мойку автомобилей вынуждает их владельцев экономить и доставать из кладовок и гаражей ведра с тряпками. В чем недостатки самостоятельной мойки машины, «Ленте.ру» рассказал специалист компании TopClean Максим Хаширов.

«Главная опасность ручной мойки в том, что при трении кузова тряпкой или даже мягкой губкой грязь и крупинки песка создают эффект наждака. Царапины покрытия в этом случае неизбежны. И даже если сначала окатить машину водой, полностью убрать весь абразив из губки или тряпки сложно. Вряд ли при самостоятельной мойке автомобилист будет регулярно их менять или своевременно тщательно стирать», — объясняет эксперт.

Кроме того, всегда есть риск пропуска труднодоступных мест. При самостоятельной мойке легко оставить грязь в щелях между панелями, в колесных арках, вокруг тормозных суппортов, на деталях подвески. Самостоятельно невозможно полностью смыть химию, объясняет специалист. Если оставить на кузове остатки моющего средства, они имеют свойство въедаться, оставлять разводы и тусклый блеск, что со временем негативно воздействует на лакокрасочное покрытие.

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«Мойка под палящим солнцем опасна: капли воды работают как линзы, фокусируя лучи и провоцируя микротрещины в лаке. К тому же при самостоятельной мойке автовладельцы часто забывают о давлении воды. Если использовать аппарат высокого давления и поднести сопло слишком близко (менее 30 сантиметров), струя может повредить покрытие, особенно на уже имеющихся сколах. Вода расширяет микротрещины, и дефект усугубляется. Также мощным потоком можно испортить декоративные элементы (молдинги, логотипы), направить струю в радиатор (погнуть соты) или в датчики парковки. Слишком сильное давление рядом с уплотнителями и резинками чревато их деформацией или смещением, что в перспективе приведет к утечкам», — говорит специалист.

Во избежание рисков эксперт рекомендует мыть машину в тени, под навесом или в облачную погоду. Перед мойкой не нужно парковаться на щебенке: при использовании струи под давлением камень может отлететь и ударить по кузову. Для мытья лучше всего использовать салфетки или рукавицы из микрофибры — они мягкие, не оставляют абразива и хорошо впитывают.

«Не нужно пытаться удалить проблемные пятна тряпкой. Следы насекомых, битум, почки лучше убирать специальными спреями-очистителями, а не механически. Нанесенную химию не стоит оставлять на кузове надолго. На средстве всегда есть инструкция, которую следует соблюдать: передержка может привести к повреждению лакокрасочного покрытия или пластиковых деталей», — подытожил Максим Хаширов.

Ранее специалисты перечислили правила безопасного охлаждения салона машины. Неправильно настроенный кондиционер в автомобиле может обернуться испорченным отпуском из-за простуды или дорогого ремонта.

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