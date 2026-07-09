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Забота о себе
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07:01, 9 июля 2026Забота о себе

Перечислены противопоказания к анальному сексу

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Колопроктолог Алина Амаро предупредила, что некоторым людям не стоит заниматься анальным сексом. Противопоказания к этой сексуальной практике она перечислила в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Амаро, если у женщины в анамнезе были анальные трещины, геморрой, кровотечения, боли или какие-либо инфекции, то ей лучше сначала проконсультироваться с врачом, а уже потом пробовать новый вид секса, если он разрешит. Доктор напомнила, что эта область подвержена мелким травмам.

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Кроме того, при таком виде интимной близости существует риск передачи ЗППП. В связи с этим врач порекомендовала во время анального секса использовать презервативы и большое количество смазки. Кроме того, перед половым актом важно соблюсти все правила гигиены. Также Амаро напомнила, что эта сексуальная практика, как и любая другая, должна основываться на взаимном согласии, безопасности, уважении к телесным границам и общении.

Ранее сексолог Кортни Бойер рассказала о пользе засосов для отношений. По ее мнению, с их помощью можно вернуть в сексуальную жизнь азарт и веселье.

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