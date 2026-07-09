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06:38, 9 июля 2026Мир

В США предрекли Зеленскому «наиболее опасный период»

Макгрегор: Зеленский может покинуть свой пост в течение года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в течение года. Такое развитие событий предрек бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, Зеленский фактически говорит Западу, что он был готов выйти из конфликта через мирное соглашение, однако западные лидеры поставили его в трудное положение, «прислав Бориса Джонсона», который «обещал мир, а вы ничего не выполнили».

«То есть он предупреждает, что если сейчас ему не дадут все, что он просит, через год его здесь уже не будет. И он прав. Абсолютно прав. В ближайшие месяцы мы можем увидеть внезапные события. Настал период, пожалуй, наиболее опасный из тех, что мы наблюдали до сих пор», — сказал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп пошутил над Зеленским. По его словам, украинский глава хотел бы как можно скорее заняться восстановлением страны. «Он говорит об этом больше, чем о конфликте. Мне кажется, он, возможно, считает это более захватывающим», — сказал американский лидер.

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