В США назвали количество атакованных за ночь целей в Иране

Американские военные атаковали порядка 90 объектов на территории Ирана. Такое количество называет Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
«Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам», — отмечается в заявлении.
Речь идет о системах противовоздушной обороны, средствах берегового наблюдения и объектах военно-морских сил Ирана, военно-логистической инфраструктуре вдоль побережья страны, а также склады ракет и беспилотников.
Как сообщил журналист Axios Барак Равид, США расширили масштаб ударов по Ирану по сравнению с предыдущей атакой, которая произошла в ночь на 8 июля.