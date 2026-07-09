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06:39, 9 июля 2026Мир

В США назвали количество атакованных за ночь целей в Иране

CENTCOM: ВС США атаковали порядка 90 военных объектов в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Американские военные атаковали порядка 90 объектов на территории Ирана. Такое количество называет Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

«Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам», — отмечается в заявлении.

Речь идет о системах противовоздушной обороны, средствах берегового наблюдения и объектах военно-морских сил Ирана, военно-логистической инфраструктуре вдоль побережья страны, а также склады ракет и беспилотников.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, США расширили масштаб ударов по Ирану по сравнению с предыдущей атакой, которая произошла в ночь на 8 июля.

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