Ребенок Собчак вторгся в прямой эфир с Соловьевым

Видео: Соловьёв LIVE / YouTube

Сын ведущей Ксении Собчак Платон вторгся в ее прямой эфир с Владимиром Соловьевым. Их беседа опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».

Ребенок попросил Собчак прийти в гостиную, чтобы смотреть концерт. «У меня дядя, я не могу, к сожалению», — ответила сыну ведущая. Соловьев также подключился к разговору, поздоровался с мальчиком и назвал его красавчиком. Ведущий сообщил, что его внука тоже зовут Платон. «Видите, у нас уже есть общее. Это уже немало для начала», — заметила на это Собчак.

Ранее Собчак раскритиковала ставшие популярными во время карантина развлечения блогеров и знаменитостей. Ведущая отметила, что с опаской открывает ленту Instagram, а то, что публикуют в соцсетях взрослые люди, удивляет ее. «Обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клочья волос и купаются в макаронах», — пожаловалась она.

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