Собчак раскритиковали за раздачу еды пенсионерам

Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали пользователи сети за раздачу еды пенсионерам. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографии волонтерской помощи и призвала поддержать ее идею.

«Помимо запрашиваемых продуктов, мы развозим "правильное" и здоровое питание нашим пенсионерам», — отметила Собчак в подписи к фотографиям с акции.

Комментаторы упрекнули телеведущую за публичность добрых дел, по их словам, «такие вещи любят тишину». Некоторые пользователи заподозрили Собчак в желании «хайпануть». Другие отметили, что акция выглядит постановочной.

При этом некоторые комментаторы поддержали телеведущую и похвалили ее за помощь нуждающимся.

Ранее Собчак заявила, что выступает против раздачи всем россиянам денег и призвала власти страны поддерживать бизнес, который смог бы сохранить сотрудников и никого не увольнять. По ее словам, если выплатить деньги россиянам, то они их «просто проедят», а «бизнес тем временем будет разрушен».

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