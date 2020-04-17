Собчак раскритиковала «обмазывающихся говном» на карантине звезд

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала развлечение блогеров и знаменитостей, которыми они увлеклись во время введенного из-за коронавируса карантина. В публикации в Instagram она заявила, что иногда хочет «развидеть» то, «что происходит с некоторыми гражданами».
По словам Собчак, ее удивляет то, что публикуют в соцсетях «взрослые вроде люди»: «Обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клочья волос и купаются в макаронах».
Ведущая добавила, что в настоящее время с опаской открывает ленту Instagram. «Такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире», — предвосхитила она развитие событий.
Кроме того, она прокомментировала конфликт певицы Ольги Бузовой и блогерши Анастасии Ивлеевой словами о том, что «взрослые женщины спорят, кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном». «Непонятно уже, что хуже — сам вирус, или его последствия для неокрепшей людской психики», — заключила Собчак.
Во время пандемии коронавируса сама ведущая регулярно делает публикации в Instagram, а также проводит прямые эфиры с мужем, театральным режиссером Константином Богомоловым.
Во время одной из трансляций к ним по видеосвязи присоединилась мать Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова. Она возмутилась неспособностью дочери и зятя вывести ее в прямой эфир в Instagram. Из-за этого она назвала Собчак и Богомолова тупыми, а также отчитала их за пьянство.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения