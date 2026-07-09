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06:31, 9 июля 2026РоссияЭксклюзив

Названы сферы с минимальным риском сокращения

Аналитик Остроносова назвала стабильными сферы услуг, образования и здравоохранения
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Самыми стабильными на сегодняшний день остаются сферы услуг, образования и здравоохранения, заявила директор по продукту «КвантИнсайт» ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова. В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что доля вакансий в этих областях выросла на 46-51 процентов в начале 2026 года. Спрос на сотрудников увеличивается, а не падает.

«В IT-секторе и на производствах с высокой долей рутинного труда риск потери работы выше. Исследования показывают, что внедрение уже доступных технологий может сократить потребность в кадрах в отдельных отраслях примерно на 15 процентов. Например, генеративный ИИ потенциально может компенсировать почти 60 процентов кадрового дефицита в IT, что означает перераспределение ролей, а не просто их исчезновение», — пояснила Остроносова.

По словам эксперта, строительство и недвижимость показали рост числа предложений на 44 процента.

В то же время доля вакансий без опыта работы сократилась на 24 процента. Это значит, что работодатели все меньше готовы тратить ресурсы на обучение с нуля, предпочитая уже подготовленных специалистов

Карина Остроносовадиректор по продукту «КвантИнсайт» ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец»

Кроме того, навыки работы с искусственным интеллектом перестают быть преимуществом и становятся обязательным базовым требованием. Если в 2022 году за умение пользоваться нейросетями компании доплачивали в среднем 31 процент сверху, то сейчас эта «премия» упала до 11 процентов. Таким образом, технология становится нормой, а не эксклюзивом, отметила специалист.

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«Риск сокращений сегодня ниже всего там, где важен человеческий контакт, индивидуальный подход и нестандартные решения: в уходе за людьми, образовании, личных услугах. Те, кто сочетает профессиональную глубину с умением использовать цифровые инструменты как помощники, находятся в наиболее безопасной позиции», — добавила Остроносова.

Ранее россиянам рассказали, что повысить зарплату в 2026 году можно уйдя в дефицитную нишу или открыто попросив прибавки.

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