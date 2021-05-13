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Жесткое задержание россиянки без маски показали на видео

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В Архангельске полицейские повалили на землю и удерживали посетительницу торгового центра без маски. Она звала на помощь, плакала и ругалась. Жесткое задержание россиянки попало на видео, его опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах с камер наблюдения видно, что полицейские подходят к девушке, возможно, с просьбой надеть маску, после этого просят ее выйти из здания. Уже на улице она наносит одному из полицейских несколько ударов по лицу. В ответ он схватил девушку и повалил на землю, придавив ее всем телом, удерживая за шею. На кадрах, снятых очевидцами, женщина кричит и плачет, а также пытается вырваться.

«Из-за какой-то вонючей маски он меня так держит, сука!» — кричит она.

Издание пишет, что на героиню видео завели уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Назначена ли проверка в отношении полицейского, пока неизвестно.

Ранее аналогичный случай произошел в Красноярске. Там полицейские жестко задержали россиянина, который также находился без маски в торговом центре.

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